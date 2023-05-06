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У Британії сьогодні коронують короля Чарльза: що чекати від традиційної церемонії

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Британії сьогодні коронують короля Чарльза: що чекати від традиційної церемонії
король Великобританії Чарльз зустрічається з мешканцями Лондону перед коронацією його та Камілли
фото: Reuters

Чарльза коронує архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі

Чарльз III у суботу, 6 травня, буде коронований на престол під час традиційної церемонії, яка включає показові виступи й військові процесії. Про це інформує Reuters.

З самого ранку у короля Чарльза та всіх осіб, дотичних до церемонії, починається щільний графік. О 6.30 за Гринвічем (9.30 за київським часом) двері лондонського Вестмінстерського абатства відчиняються для парафіян. Пізніше, у центрі Лондона, очікується шикування військових уздовж церемоніального маршруту.

З 8.30 за Гринвічем (11.30 за київським часом) в абатстві очікуватимуть на прибуття іноземних урядів, після чого розпочнеться королівська процесія.

На шляху до Вестмінстерського абатства Чарльза і його дружину Каміллу супроводжуватимуть кавалерійські підрозділи й музиканти. Вони пройдуть The Mall - великим проспектом за межами палацу.

До 10.00 за Гринвічем (13.00 за київським часом) очікується прибуття всіх гостей. Під звуки дзвонів члени королівської процесії попрямують до місця коронації, де розпочнеться двогодинна церемонія.

На честь коронації в Лондонському Тауері й по всій столиці, по всій країні, в Гібралтарі, на Бермудських островах і на кораблях у відкритому морі пролунають фанфари та гарматні салюти.

О 12:00 за Гринвічем (15.00 за київським часом) королівське подружжя вирушить на кареті з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Зазначається, що принц Вільям, син і спадкоємець Чарльза, разом з дружиною Кейт і трьома дітьми їхатимуть у першій кареті за королем. Інші члени королівської сім'ї їхатимуть позаду.

За графіком коронаційна процесія має прибути до Букінгемського палацу. Чарльз і Камілла вийдуть у сад, де пролунає королівський салют від представників збройних сил.

Після цього очікується традиційний вихід членів королівської сім'ї на балкон Букінгемського палацу.

О 13:30 за Гринвічем (16.30 за київським часом) офіційні урочистості завершать показовим прольотом сучасних військових літаків. Пізніше члени королівської сім'ї зберуться на неформальний сімейний обід.

Раніше повідомлялося, що британський монарх Чарльз ІІІ планує значно скоротити офіційні обов'язки родичів.

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Теги: військові Король Чарльз III коронація

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