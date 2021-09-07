Ізраїль відправив літак за паломником, що вмирає від коронавірусу в Умані

Ймовірно ізраїльтянин прибув до України вже хворим

Минулої ночі з Ізраїлю до України відправився спеціальний літак компанії MedAssis, щоб повернути додому тяжкохворого ізраїльтянина. Як стало відомо, симптоми коронавірусу у 54-річного чоловіка проявилися вже в Умані, куди він прибув кілька днів тому на святкування Рош га-Шана.

Стан паломника різко погіршився, він був госпіталізований в реанімаційне відділення місцевої лікарні. Однак після консультацій було вирішено негайно евакуювати хворого в Ізраїль, адже, на думку медиків, існує реальна загроза його життю.

За даними ізраїльської служби новин телеканалу «12Кешет», житель центральної частини Ізраїля прибув до Умані шість днів тому. Журналісти кажуть, що ПЛР-тест перед польотом начебто показав негативний результат. Журналісти ізраїльських ЗМІ припускають, що заразився коронавірусом він вже в Україні. Однак інкубаційний період для Covid-19 триває до 14 днів, тож він міг приїхати в Україну вже зараженим. Тим більш в Ізраїлі наразі спостерігається спалах хвороби, аж до того, що більшість європейських країн закривають свої кордони для туристів з цієї країни.

ЗМІ також повідомляють, що ізраїльтянин не має жодних фонових захворювань. Про те, чи щеплений він від коронавірусу, не уточнюється.

За останніми даними в Умань прибули майже 30 тисяч хасидів.

Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

Читайте також: