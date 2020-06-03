Грузія вимагатиме від іноземних туристів негативний тест на коронавірус



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У Грузії станом на 3 червня зареєстровано 800 випадків коронавірусу та 13 смертей, з них одна – за останню добу, одужали вже 640 хворих

Грузія планує приймати іноземних туристів з 1 липня

Іноземні туристи, які захочуть приїхати на відпочинок до Грузії, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест на коронавірус. Про це заявив прем’єр країни Георгій Гахарія, пише Грузія Онлайн.

За його словами, Грузія хоче бути і залишитися «вільною від коронавірусу», тому вимагатиме від туристів довідку про негативний результат лабораторного ПЛР-тесту на коронавірус.

«У туристів, які в’їжджатимуть до Грузії, повинен бути актуальний результат ПЛР-тесту, інакше людину просто не впустять.… Організовані туристичні групи зможуть в’їхати лише за дотримання цього правила», - заявив Георгій Гахарія.

Прем’єр додав, що передбачать можливість здати ПЛР-тест і всередині країни, але лише у винятковому порядку.

За його словами, туристичні групи будуть розміщуватися лише у «зелених зонах» - готелях, які перейдуть спецперевірку міністерства охорони здоров’я на дотримання усіх протоколів безпеки, що включають скринінг, безпечну організацію харчування, транспортування гостей тощо.

«До наших традицій – кухні, вина, пісень, гостинності і так далі – ми повинні додати ще один потужний бренд: Грузія як країна, ефективна у боротьбі з коронавірусом та вільна від вірусу. Інакше ми поставимо під загрозу репутацію країни», - зазначив Георгій Гахарія.

Раніше повідомлялося, що Україна домовляється з Грузією про відновлення авіасполучення.

Наприкінці травня Грузія скасувала надзвичайний стан.

Нагадаємо, Грузія планує приймати іноземних туристів з 1 липня.

У Грузії станом на 3 червня зареєстровано 800 випадків коронавірусу та 13 смертей, з них одна – за останню добу, одужали вже 640 хворих.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що відновлення авіасполучення, в тому числі і міжнародне, можливе у червні місяці.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

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