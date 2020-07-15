Коронавірус на Буковині: за добу одужало у п'ять разів більше людей, ніж захворіло



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Коронавірус на Буковині: за добу одужало у п'ять разів більше людей, ніж захворіло

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5208 осіб

На Буковині 14 липня офіційно підтверджено ще 24 випадки зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр опрацював 236 зразків.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Минулого тижня ми раділи тому, що за добу від коронавірусу одужали 109 буковинців. Сьогодні цей рекорд вдалося перевершити. Маємо 134 особи, які здолали хворобу», - написав він.

Натомість число нових недужих у п’ять разів менше. 14 липня їх виявлено 24, додав Осачук.

«Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5208 осіб. Усього лабораторний центр опрацював сьогодні 236 зразків», - резюмував очільник ОДА.

Коронавірус в Україні

Всього 54771

Одужали 27154

Хворіють 26205

Померли 1412

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Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.