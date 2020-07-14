Мальдіви з 15 липня відкривають кордони для українців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мальдіви відкривають кордони для туристів

Для в'їзду в країну туристи не будуть здавати тест на коронавірус або проходити двотижневий карантин

Уряд Мальдів прийняв рішення відкрити кордони для іноземних туристів з 15 липня. Для в'їзду в країну туристам не потрібно буде проходити тестування на Covid-19.

Про це повідомляє міністерство туризму Республіки Мальдіви.

Туристам до поїздки необхідно буде підтвердити бронь в готелі, на курорті або круїзному кораблі, який зареєстрований на сайті відомства.

Також іноземцям не потрібно проходити двотижневу ізоляцію по прибуттю. Однак туристи можуть проживати лише в одному готелі.

«Туристи, які планують відвідати Мальдівські острови на першому етапі, зможуть вибрати один готель і пробути в ньому до кінця поїздки. Перебування на декількох курортах відразу в цей період буде обмежено», - йдеться в повідомленні.

Крім того, туристи з симптомами ГРВІ при перетині кордону повинні будуть зробити ПРЦ-тест на коронавірус. Також місцева влада зможе проводити вибіркове тестування, яке буде безкоштовним для гостей.

Поки що Мальдіви знаходяться в списку країн «червоної зони» - після повернення в Україну потрібно буде пройти 14-денну обсервацію/самоізоляцію.

Нагадаємо, чотири країни увійшли до оновленого списку держав «червоної зони» Міністерства охорони здоров’я України — після повернення з цих країн потрібно обов’язково пройти обсервацію.

Як зазначено на сайті Міністерства охорони здоров’я, до «червоної зони» входять країни, де станом на 9 липня показник захворюваності Covid-19 перевищує 40 на 100 тисяч населення. До оновленого списку увійшли Есватині (країна в Південній Африці), Албанія, Болгарія і Чехія — вони перейшли із «зеленої зони» в червону.

З «червоної зони» до «зеленої» перейшли Суринам, Антигуа і Барбуда, Гаїті. У МОЗ немає даних щодо показника захворюваності у Великої Британії, Іспанії та Швеції, які раніше були в «червоній зоні».