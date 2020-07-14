Епідеміолог про боротьбу з Сovid-19: держава витрачає шалений ресурс на неефективні речі



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З Харківської обласної лікарні за два місяці звільнились половина медсестер

У Харківській інфекційній обласній лікарні за останні два місяці із 111 медсестер 57 звільнилися. Про це зазначив кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін в інтерв’ю «Главкому».

І додав, що цей медичний заклад вже переповнений більше ніж на 100% тяжкими пацієнтами з Covid-19.

«Медперсонал зобов’язали носити костюми біозахисту, про які треба думати взагалі в останню чергу. Костюми почали купувати, тому що якісь ідіоти в МОЗі віднесли Covid-19 до особливо небезпечної інфекції, а наше законодавство зобов’язує під час спалаху особливо небезпечної інфекції використовувати костюми біозахисту. Але ж SARS-CоV-2 не передається через шкіру, він передається повітряно-крапельним шляхом. Відповідно, у першу чергу медперсоналу потрібні захисні окуляри або щитки для очей та якісні респіратори класу FFP2 або FFP3. Ми мали б не тільки купити респіратори, а ще й протестувати і підігнати їх під кожного медпрацівника, у міжнародній практиці це називається фіт-тест», – зазначив Андрій Александрін.

Епідеміолог наголосив, що держава витрачає шалений фінансовий ресурс на взагалі неефективні речі.

Як повідомлялося, станом на 14 липня сім областей в Україні не готові до послаблення протиепідемічних заходів. До цього переліку увійшли: Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Чернігівська області.