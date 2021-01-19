У Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19

За минулий тиждень з 11 по 17 січня в Королівстві щодня від Covid-19 вмирали 935 чолові

У Великій Британії зафіксований найвищий рівень смертності від коронавірусу в світі.

Про це свідчать статистичні дані, зібрані дослідницької платформою «Наш світ в даних» на базі Оксфордського університету.

За минулий тиждень з 11 по 17 січня в Королівстві щодня від Covid-19 вмирали 935 чоловік, що еквівалентно 16,5 осіб на мільйон.

За даними платформи, ні в жодній іншій країні планети в даний час не спостерігається більш високого рівня смертності на душу населення.

Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, в Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено.

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