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    У світі

    У Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19

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    У Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19 - У Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19
    У Британії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19
    Фото: Reuters

    За минулий тиждень з 11 по 17 січня в Королівстві щодня від Covid-19 вмирали 935 чолові

    У Великій Британії зафіксований найвищий рівень смертності від коронавірусу в світі.

    Про це свідчать статистичні дані, зібрані дослідницької платформою «Наш світ в даних» на базі Оксфордського університету.

    За минулий тиждень з 11 по 17 січня в Королівстві щодня від Covid-19 вмирали 935 чоловік, що еквівалентно 16,5 осіб на мільйон.

    За даними платформи, ні в жодній іншій країні планети в даний час не спостерігається більш високого рівня смертності на душу населення.

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    Як повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, в Україні британський штам коронавірусу поки не виявлено

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    Теги: лікар Велика Британія населення ВООЗ коронавірус
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