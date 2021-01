У Covid-19 з’явився новий симптом

Деякі симптоми можуть тривати кілька місяців. Ймовірно, до симптомів вірусу тепер можна додати «коронавірусний язик».

Про це повідомляє Huffpost.

Експерти пояснюють, як коронавірус може вплинути на внутрішню частину рота та як розпізнати ці ознаки.

Тім Спектор, експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, опублікував світлини на своїй сторінці у Twitter, на яких язик інфікованої Covid-19людини покритий нальотом та білими плямами.

Лікар з Королівської лікарні Девона і Ексетера Девід Стрейн розповідає, що він досить часто спостерігає такий симптом у пацієнтів з позитивним результатом на Covid-19.

More pictures coming in of the mysterious geographic tongue that is associated with a range of diseases But is now being reported with Covid and can last weeks or months. Thanks for logging on the Zoe app ! pic.twitter.com/4P5ES3e4I0