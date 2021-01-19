У Covid-19 з’явився новий симптом

У кожної п'ятої людини з Covid-19 спостерігаються менш поширені симптоми, яких немає в офіційному списку

Деякі симптоми можуть тривати кілька місяців. Ймовірно, до симптомів вірусу тепер можна додати «коронавірусний язик».

Про це повідомляє Huffpost.

Експерти пояснюють, як коронавірус може вплинути на внутрішню частину рота та як розпізнати ці ознаки.

Тім Спектор, експерт з генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона, опублікував світлини на своїй сторінці у Twitter, на яких язик інфікованої Covid-19людини покритий нальотом та білими плямами.

Лікар з Королівської лікарні Девона і Ексетера Девід Стрейн розповідає, що він досить часто спостерігає такий симптом у пацієнтів з позитивним результатом на Covid-19.

More pictures coming in of the mysterious geographic tongue that is associated with a range of diseases But is now being reported with Covid and can last weeks or months. Thanks for logging on the Zoe app ! pic.twitter.com/4P5ES3e4I0 — Tim Spector (@timspector) January 17, 2021

«Спочатку ми лікували це як кандидоз порожнини рота, але, схоже, це не дало результату. Тепер ми просто спостерігаємо і помічаємо, що стає краще – зазвичай приблизно в той же час поліпшується почуття смаку», – розповідає експерт.

Президент відділу епідеміології та громадської охорони здоров'я Королівського медичного товариства Великої Британії Габріель Скаллі розповідає що симптоми у роті вже деякий час притаманні Covid-19.

«Цей вірус дуже проблематичний для лікування, оскільки він впливає на широкий спектр систем організму», – сказав він.

Раніше лікарі припускали, що інфекція також може вплинути на здоров'я порожнини рота. Після одужання від Covid-19у декого погіршувався стан зубів або ясен.