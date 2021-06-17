Коронавірус у світі: Україна на 16 місці за кількістю заражень

За останню добу найбільше випадків Covid-19 виявили у Бразилії

Станом на 16 червня у світі зафіксували близько 380 тисяч нових випадків Covid-19. Лідером за кількістю випадків залишається США, у Європі лідирує Франція. Україна займає 16 сходинку. Про це повідомляє Worldometers та Center for Systems Science and Engineering (CSSE).

За останню добу найбільше випадків Covid-19 виявили у Бразилії (85 тис.), Індії (67 тис.), Колумбії (27 тис.), Аргентині (25 тис.) та США (14 тис.).

У Європі за попередню добу найбільше випадків виявили у Росії – понад 13 тисяч, далі йдуть Велика Британія – 9 тис. та Іспанія – 3,8 тис. Україна – восьма (1045 випадків Covid-19).

За добу найбільше людей подолали хворобу в Індії – понад 100 тисяч людей, в Бразилії – майже 86 тисяч, та в США – понад 37 тисяч. Україна на 17 місці за кількістю людей, які одужали від Covid-19 – 4,8 тисячі.

Найбільшу смертність від Covid-19 зафіксували у Бразилії – 2,6 тис. випадків, Індії – 1,4 тис. та в Аргентині – понад 600 летальних випадків. Україна на 18 місці за добовою смертністю (78) та третя у Європі.

Нагадаємо, в Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Тим часом, німецька вакцина від Covid-19 виявилася ефективна на 47%.