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    Cоvid-19 в Україні: за добу зафіксували понад тисячу нових випадків

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    За вчора&nbsp;4 682 особи одужали від коронавірусу - Cоvid-19 в Україні: за добу зафіксували понад тисячу нових випадків
    За вчора 4 682 особи одужали від коронавірусу
    Фото: з відкритих джерел

    Найбільшу кількість підтверджених хворих виявили у Києві

    В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло - 2 227 225 осіб;
    • одужало - 2 145 660 осіб;
    • летальних випадків - 51 902;
    • проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.

    Тим часом, Фінляндія буде вакцинувати від Covid-19 українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації.

    До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

    Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.

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    Теги: карантин коронавірус
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    Cоvid-19 в Україні: за добу зафіксували понад тисячу нових випадків