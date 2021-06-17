Cоvid-19 в Україні: за добу зафіксували понад тисячу нових випадків

В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 227 225 осіб;

одужало - 2 145 660 осіб;

летальних випадків - 51 902;

проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.

Тим часом, Фінляндія буде вакцинувати від Covid-19 українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації.

До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.

Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.