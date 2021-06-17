Cоvid-19 в Україні: за добу зафіксували понад тисячу нових випадків
Найбільшу кількість підтверджених хворих виявили у Києві
В Україні виявили 1188 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 601 особу; померли 55 пацієнтів, а 4 682 особи одужали. За вчора протестували методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 2 227 225 осіб;
- одужало - 2 145 660 осіб;
- летальних випадків - 51 902;
- проведено ПЛР-тестувань - 10 603 856.
Тим часом, Фінляндія буде вакцинувати від Covid-19 українських громадян, які працюють в країні тривалий час або приїжджають на сезонні роботи. Однак треба мати на увазі, що в кожному регіоні можуть бути особливі програми вакцинації.
До слова, Франція відкриває кордони: які умови для українських туристів.
Раніше МОЗ назвало переваги для українців, які отримали щеплення.
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