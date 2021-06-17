Президентський конфуз: Байден переплутав Путіна з Трампом (відео)

Курйозний момент стався під час пресконференції за підсумками переговорів із президентом Російської Федерації

Президент США Джозеф Байден потрапив у конфуз після саміту, переплутавши Путіна з Трампом. Інцидент стався під час пресконференції американського президента. Усвідомивши свою помилку, Байден вирішив відразу змінити тему.

Курйозний момент стався під час пресконференції за підсумками переговорів із президентом Російської Федерації. Лідер Білого дому обмовився, назвавши президента Володимира Путіна Дональдом Трампом, розповідаючи про мету проведення саміту з Володимиром Путіним у Женеві.

«Я подивився фрагмент трансляції (пресконференції – ред.) Трампа… Путіна», – заявив Джо Байден перед журналістами. Усвідомивши свою помилку, він вирішив змінити тему.

Раніше, схожий інцидент стався під час саміту «Великої сімки». Тоді президент США Джо Байден коментував можливе розширення співпраці між Вашингтоном і Москвою, і переплутав назви країн.

«Ми можемо працювати разом із Росією. Наприклад у Лівії», – заявив Джо Байден на саміті G7.

Один із журналістів попросив помічника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана пояснити, що Джо Байден мав на увазі під «співпрацею» Сполучених Штатів і Росії в Лівії.

Радник лідера Білого дому заявив, що Джо Байден вів мову про взаємодію США та Росії на території Сирії, де триває громадянська війна.

16 червня 2021 року у Женеві відбулася зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним.

У мережі з'явилася низка дотепних фотожаб щодо розмови очільників двох держав. Зокрема в соцмережі зазначають, що зустріч була малоефективною, дипломатичних «червоних ліній» не порушили. Зокрема Путін заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».