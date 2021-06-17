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    Свіжі Сovid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих

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    У Києві зменшується кількість хворих на коронавірус - Свіжі Сovid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих
    У Києві зменшується кількість хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби у Києві від коронавірусу померли три людини

    За минулу добу, 16 червня, у Києві коронавірус виявлено у 251 людини. Це на 5 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 15 червня було 256 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 211688 випадків захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали 202023 особи (за добу 16 червня 1223)
    • померли 5165 осіб (за добу 3)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 126889 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 60 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 75 осіб.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу 122414 осіб (за добу 16 червня 274)
    • померли 2730 людей (за добу 1)

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2227225 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 16 червня зафіксовано 1188 хворих на коронавірус.

    За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

    Нагадаємо, за добу 15 червня в Києві виявили 256 хворих на коронавірус, померли 2 людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» буде доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Свіжі Сovid-дані: Київ та область у лідерах за кількістю нових хворих