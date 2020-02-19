Коронавірус йде на спад. У Китаї заявили, що пік епідемії минув



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Приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі

Китайські вчені заявили про подолання піку епідемії коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Chinese Journal of Epidemiology.

Вчені встановили, що у більшості заражених людей спостерігаються легкі симптоми. Ризику для життя піддаються літні пацієнти та пацієнти з супутніми захворюваннями.

У дослідженні говориться, що приблизно 80,9% випадків захворювання класифікуються як легкі, 13,8% - як важкі, і тільки 4,7% - як критичні. Загальна смертність від вірусу COVID-19 склала 2,3%. Чоловіки помирають частіше - 2,8%, ніж жінки - 1,7%.

У Китаї за останніми даними кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом Covid-19, сягнула 74,185 тис. осіб, смертельний результат зафіксовано у 2,004 тис. випадках, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Станом на ранок середи, 19 лютого, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість осіб, що заразилися коронавірусом Covid-19, збільшилася до 1,012 тис., повідомила гонконзька газета South China Morning Post.

Як відомо, цієї ночі літак для евакуації українців з Уханя вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни.