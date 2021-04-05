Корупція на львівській залізниці: СБУ викрила схему на 20 млн грн

Організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на Сході України

Організували оборудку посадовці залізниці та одного із заводів на Сході України

Протиправну схему ділки планувалося поширити на інші підрозділи Укрзалізниці

Служба безпеки задокументувала факт передачі через посередників посадовцям Львівської залізниці пів мільйона гривень. Про це повідомила речниця Служби безпеки України у Львівській області Роксолана Яворська.

«2 квітня у Києві затримали посередника, який передавав пів мільйона траншу із загальної суми 10,5 мільйонів. Як з'ясували правоохоронці, керівництво заводу, який виробляє верстати, на сході України та працівники Львівської залізниці організували схему. Вони завищували вартість деталей втричі, а отримані гроші ділили між собою», – каже Яворська.

За версією СБУ, організували схему посадовці залізниці та заводу у Краматорську. Продукцію, яку виробляв завод, замовляли за втричі завищеними цінами. На одній з угод «заробили» понад 20 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки на території офісів у Києві, Львові та Краматорську, під час яких вилучили бухгалтерію, комп’ютерну техніку, велику суму готівки сумнівного походження.

Правоохоронці відкрили кримінального провадження за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Слідчі дії тривають.

Пресслужба Львівської залізниці поки не прокоментувала ситуацію