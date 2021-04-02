СБУ заблокувала російський фінансовий проєкт Just2Trade

Аферисти встигли присвоїти десятки мільйонів гривень українських інвесторів

Служба безпеки заявила про блокування шахрайської фінансової схеми, яку організував російський холдинг на території України. За даними правоохоронців, організатори незаконно привласнили десятки мільйонів гривень українських інвесторів через фейкового міжнародного брокера Just2Trade. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що оборудку організував громадянин РФ за участі українських громадян. На спеціально створеному вебресурсі ділки пропонували для інвесторів послуги на фондовому ринку. Задокументовано, що компанії, які створили «фінпродукт», не отримували від Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку жодних ліцензій і дозволів на діяльність», – йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки зазначили, що зловмисники використовували спеціалізоване програмне забезпечення, за допомогою якого імітували трансляції електронних торгів на міжнародних біржах. При цьому вони створювали клієнту підробний «персональний кабінет», в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. У разі, якщо вкладник висловлював бажання отримати свої гроші, ділки блокували зв’язок із ним.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили інформацію на електронних та паперових носіях, що підтверджує протиправну діяльність угруповання. Також вона містить дані, які доводять зв’язок зловмисників із Росією.

Над викриттям шахрайської схеми спільно працювали співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі слідчими Деснянського управління Нацполіції у Києві під процесуальним керівництвом Деснянської окружної прокуратури міста Києва.

Досудове слідство у справі триває. Співробітники СБУ просять постраждалих вкладників проєкту звертатися за телефонами 0933798814 та 0669932484.

Додамо, що раніше повідомлялося, що шахраї за допомоги чергової фінансової піраміди видурили мільйони у 55 тисяч українців. За попередніми даними, сума збитків становить понад 150 мільйонів гривень.

Діяльність ще однієї фінансової піраміди було припинено у 2020 році. Восени минулого року організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під домашній арешт.

Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося 28 серпня, вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео).