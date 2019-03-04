Ігор Гладковський дав відповідь журналістам, які звинуватили його у продажі військової техніки з РФ (відео)



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Ігор Гладковський записав відеозвернення

Гладковський-молодший пообіцяв назвати імена тих, хто злив журналістам фейкову інформацію

Головною метою журналістського розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.

Про це заявив син колишнього замсекретаря РНБО Україні Олега Гладковського та один із фігурантів розслідування Ігор Гладковський у відеозверненні на своєму офіційному YouTube-каналі, який він назвав «Ваші гроші».

«Мета номер один — дискредитувати діючого президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії. І це головна причина появи розслідування програми «Наші гроші». Для цього обирають людину пов’язану міцними робочими стосунками з головою держави. І накривають шквальним вогнем фейків. Людям нав’язується думка: «команда погана, то ж і президент поганий», — заявив Ігор Гладковський та зазначив, що такою мішенню для фейків було обрано його батька Олега Гладковського, якого з Порошенком пов’язують бізнесові та дружні стосунки.

У своєму зверненні Гладковський-молодший також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються, «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам».

«Я точно знаю, що автори цього фейку проти мене не займалися ніяким розслідуванням 3 роки, як заявляють у програмі. Всі оприлюднені в ефірі документи журналістам передали пакетом — для «зливу» напередодні виборів. Ви маєте право будете знати, хто стоїть за цим фейком і скільки заробили його виконавці», — написав в описі до відео Гладковський.

В описі до відео Ігор Гладковський повідомив, що він звичайний український підприємець, який веде бізнес з дистрибуції автомобілів Хюндай в Україну та мікрокредитування. Він переконаний, що телеглядачі повірили у фейкову брехню про нього, бо вони ніколи його не бачили та нічого не чули до цього часу.

Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші з Денисом Бмгусом» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.

На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а президент Петро Порошенко підтримав його відсторонення від виконання обов’язків.

Ігор Гладковський заявив, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.info, аби захистити свою репутацію на ринку як чесного та порядного бізнесмена.