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    Ігор Гладковський дав відповідь журналістам, які звинуватили його у продажі військової техніки з РФ (відео)

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    Ігор Гладковський записав відеозвернення&nbsp; - Ігор Гладковський дав відповідь журналістам, які звинуватили його у продажі військової техніки з РФ (відео)
    Ігор Гладковський записав відеозвернення 

    Гладковський-молодший пообіцяв назвати імена тих, хто злив журналістам фейкову інформацію

    Головною метою журналістського розслідування програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» була дискредитація чинного президента України Петра Порошенка під час передвиборчої кампанії.
    Про це заявив син колишнього замсекретаря РНБО Україні Олега Гладковського та один із фігурантів розслідування Ігор Гладковський у відеозверненні на своєму офіційному YouTube-каналі, який він назвав «Ваші гроші».
    «Мета номер один — дискредитувати діючого президента Петра Порошенка під час виборчої кампанії. І це головна причина появи розслідування програми «Наші гроші». Для цього обирають людину пов’язану міцними робочими стосунками з головою держави. І накривають шквальним вогнем фейків. Людям нав’язується думка: «команда погана, то ж і президент поганий», — заявив Ігор Гладковський та зазначив, що такою мішенню для фейків було обрано його батька Олега Гладковського, якого з Порошенком пов’язують бізнесові та дружні стосунки.
    У своєму зверненні Гладковський-молодший також пообіцяв, що дуже скоро всі дізнаються, «хто насправді зліпив цей фейк, та злив його журналістам».
    «Я точно знаю, що автори цього фейку проти мене не займалися ніяким розслідуванням 3 роки, як заявляють у програмі. Всі оприлюднені в ефірі документи журналістам передали пакетом — для «зливу» напередодні виборів. Ви маєте право будете знати, хто стоїть за цим фейком і скільки заробили його виконавці», — написав в описі до відео Гладковський.
    В описі до відео Ігор Гладковський повідомив, що він звичайний український підприємець, який веде бізнес з дистрибуції автомобілів Хюндай в Україну та мікрокредитування. Він переконаний, що телеглядачі повірили у фейкову брехню про нього, бо вони ніколи його не бачили та нічого не чули до цього часу.
    Нагадаємо, 25 лютого в ефірі програми «Наші гроші з Денисом Бмгусом» вийшло журналістське розслідування про корупцію в державному концерні «Укроборонпром», де фігурують Олег Гладковський та його син Ігор.
    На час розслідування перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський склав з себе повноваження, а президент Петро Порошенко підтримав його відсторонення від виконання обов’язків.
    Ігор Гладковський заявив, що подаватиме до суду на журналістів Bihus.info, аби захистити свою репутацію на ринку як чесного та порядного бізнесмена.

    Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

    Як відомо, президент 4 березня підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

    Ігор Гладковський повідомив, що подасть до суду на журналістів, які звинувачують його в причетності до корупції в оборонному секторі. 

    У свою чергу Олег Гладковський звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії. Також він просив тимчасово призупинити його повноваження першого заступника секретаря РНБО.

    Президент Петро Порошенко підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків на час проведення розслідування.

    Порошенко закликав правоохоронців проінформувати суспільство щодо інформації в ЗМІ довкола «Укроборонпрому».

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