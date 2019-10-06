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    Наука та освіта

    Міністр освіти назвала кількість шкіл без інтернету

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    <p>Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до&nbsp;впровадження інтернету у школах</p> - Міністр освіти назвала кількість шкіл без інтернету

    Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету у школах

    На 2019 рік були виділені кошти на підвищення якості освіти через інтернетизацію

    Станом на 1 січня 2019 року в Україні було близько 700 шкіл без доступу до інтернету.

    Про це повідомила міністр освіти України Ганна Новосад в інтерв’ю «Радіо Свобода»

    «Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, 650 з чимось, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тисяч загалом шкіл по Україні, які мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт», — розповіла Новосад.

    За її словами, на 2019 рік виділені кошти через субвенцію на підвищення якості освіти у розмірі 700 мільйонів гривень на інтернетизацію.

    «На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати. Тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, у тому числі в школах», — заявила Новосад.

    Нагадаємо, напередодні на зустрічі з освітянами президент Володимир Зеленський наголосив на важливості підключення шкіл, зокрема в селах, до мережі інтернет. Він запропонував розробити відповідну програму з метою залучення бюджетних коштів.

    До слова, Новосад констатувала, що з вересня 2020 року російськомовні школи перейдуть на українську мову навчання.

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