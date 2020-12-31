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    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)

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    Іграшки робили із сіна, дерева, шишок, насінинок та горішків - На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    Іграшки робили із сіна, дерева, шишок, насінинок та горішків
    Фото: Волинське ОУЛМГ

    До участі запросили дітей працівників лісової галузі, членів учнівських лісництв та всіх школярів області

    На Волині визначили переможців обласного конкурсу на найкращу новорічну екоіграшку, виготовлену власними руками. Про це повідомили в пресслужбі Волинського ОУЛМГ.

    Про старт конкурсу оголосили початку грудня. До участі запросили дітей працівників лісової галузі, членів учнівських лісництв та всіх школярів області.

    На перший етап конкурсу – у державні лісогосподарські підприємства – школярі принесли сотні власноруч зроблених іграшок. Відібрали понад дев’ять десятків найкреативніших творчих робіт юних природолюбів. Тут і різноманітні казкові персонажі із сіна, трав, кори, ниток, вироби з дерева та шишок, насінинок та горішків.

    У конференц-залі Волинського ОУЛМГ влаштували велику виставку екоіграшок, виготовлених школярами.

    Перше місце в обласному конкурсі на кращу новорічну екоіграшку, виготовлену власними руками, здобув Артур Хоміч – вихованець Куснищанського учнівськоголісництва КЗ «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» (керівник Петро Антонюк).

    Найкраща іграшка від Артура Хоміча. Фото: Волинське ОУЛМГ
    Найкраща іграшка від Артура Хоміча. Фото: Волинське ОУЛМГ

    Друге місце зайняли роботи «Різдвяний віночок» п’ятикласниць ЗЗСО «Седлищенський ліцей Любешівської селищної ради» Вікторії Бринчук та Олександри Лозицької (керівник Людмила Бринчук) та «Українська зірочка» дванадцятирічної Богдани Паньків з ОЗ НВК «Колківська ЗОШ І-ІІІ ст.– ліцей».

    «Різдвяний віночок» Вікторії Бринчук та Олександри Лозицької. Фото: Волинське ОУЛМГ
    «Різдвяний віночок» Вікторії Бринчук та Олександри Лозицької. Фото: Волинське ОУЛМГ

    «Українська зірочка» дванадцятирічної Богдани Паньків.Фото: Волинське ОУЛМГ
    «Українська зірочка» дванадцятирічної Богдани Паньків.Фото: Волинське ОУЛМГ

    Третє місце дісталося екоіграшкам «Декоративний велосипед» восьмикласниці ЗЗСО «Цирська гімназія» Катерини Ветлянчук, «Вірний друг» вихованки гуртка «Художнє соломоплетіння» КЗ «Рожищенського будинку дитячої творчості» Дарини Смолярчук (керівник Олена Капустинська) та «Затишок різдвяної домівки» вихованки Любешівського учнівського лісництва Вікторії Шептур.

    «Вірний друг» Дарини Смолярчук.Фото: Волинське ОУЛМГ
    «Вірний друг» Дарини Смолярчук.Фото: Волинське ОУЛМГ

    «Затишок різдвяної домівки» Вікторії Шептур.Фото: Волинське ОУЛМГ
    «Затишок різдвяної домівки» Вікторії Шептур.Фото: Волинське ОУЛМГ

    Третє місце дісталося екоіграшкам «Декоративний велосипед» восьмикласниці ЗЗСО «Цирська гімназія» Катерини Ветлянчук, «Вірний друг» вихованки гуртка «Художнє соломоплетіння» КЗ «Рожищенського будинку дитячої творчості» Дарини Смолярчук (керівник Олена Капустинська) та «Затишок різдвяної домівки» вихованки Любешівського учнівського лісництва Вікторії Шептур.

    «Декоративний велосипед» Катерини Ветлянчук. Фото: Волинське ОУЛМГ
    «Декоративний велосипед» Катерини Ветлянчук. Фото: Волинське ОУЛМГ

    Переможців нагородили цінними подарунками до 1 000 грн за перше місце, до 700 грн – за друге й до 400 грн – за третє місця. Заохочувальні призи отримають і інші учасники конкурсу.

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    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    На Волині діти лісників створили унікальні новорічні екоіграшки (фото)
    Фото: Волинське ОУЛМГ

    Нагадаємо, близько 20-ти новорічних іграшок зі скла робить на день закарпатець Василь Полажинець. На одну витрачає майже дві години.

    Теги: екологія діти новорічні свята
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