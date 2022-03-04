Окупанти взяли в полон українського військового льотчика (фото)

Українців закликають не вірити тому, що вороги під загрозою розправи змусять говорити полоненого

Бійця використовують для пропаганди

Російсько-окупаційні війська взяли в полон українського військового льотчика, який катапультувався після ураження ворожою ракетою. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Російський агітпром застосував брутальну тактику 2014-го року.

«Очевидно, що під тиском і загрозою розправи, льотчик дає інтерв’ю про націоналістів, ЄС та НАТО, куди Україні не слід іти, а дружити з «братнім» народом. Відео ширитимуть на російському ТБ та у соцмережах скабєєви та соловйови. Не вірте! Льотчик – наш, із славної 299-ї бригади тактичної авіації. Слова – ні!», – йдеться в повідомленні.

Командування Повітряних Сил ЗС України не має жодних сумнівів в патріотизмі та мужності молодого пілота, який за кілька днів успішно виконав не одне бойове завдання, захищаючи країну від російських окупантів.

«Зробимо все можливе, аби повернути хлопця додому!», – пообіцяли в ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно у повітряному бою загинув найкращий пілот-винищувач у світі Оксанченко (фото).

Тим часом українські спецпризначенці попередили російських артилеристів: у полон брати не будуть.

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