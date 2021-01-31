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    Кравчук вбачає загострення в проведенні форуму «Російського Донбасу»

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">За словами Леоніда Кравчука, терористи раніше вимагали особливий статус, але тепер хочуть &laquo;російську державу&raquo; </p> - Кравчук вбачає загострення в проведенні форуму «Російського Донбасу»

    За словами Леоніда Кравчука, терористи раніше вимагали особливий статус, але тепер хочуть «російську державу»

    Фото: Ліга

    Якщо окупанти не відмежуються від проголошених цілей, Україна змінить формат переговорів

    Під час подальших переговорів від представників окупаційної влади вимагатимуть визначитись із своєю позицією у звʼязку з проведенням в окупованому Донецьку заходу під назвою «Російський Донбас».

    Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

    «Треба визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не тільки тому, що пройшов «форум» і проголосили різні заяви і тези... тут питання в концептуальному підході», – зазначив він.

    За його словами, представники окупаційної влади на засіданні ТКГ не говорять про створення «російської національної держави» в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей, однак таку мету було проголошено в підсумковому документі заходу, в якому взяли участь представники окупаційної влади ОРДЛО.

    «У нас буде питання на наступному засіданні, а кого вони представляють? Росія їм сьогодні скаже одне, завтра - інше. Мова йде про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їх ватажок і пропагандисти з Росії. Або у них інша думка. А якщо інша, то чия це думка», – підкреслив Кравчук.

    Він уточнив, що якщо окупанти підтвердять нову позицію, то він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау з заявою, що нинішній порядок денний більше не актуальний.

    «Тому що такий порядок ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення», – додав Кравчук.

    Нагадаємо, що 28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

    Раніше Леонід Кравчук повідомив, що літак з полоненими, яких в обхід Тристоронньої групи намагався привести з ОРДЛО народний депутат Віктор Медведчук, з невідомих причин не вилетів з Ростова-на-Дону.

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    Теги: Росія Віктор Медведчук окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ОРДЛО Леонід Кравчук Україна
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