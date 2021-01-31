Кравчук вбачає загострення в проведенні форуму «Російського Донбасу»

За словами Леоніда Кравчука, терористи раніше вимагали особливий статус, але тепер хочуть «російську державу»

Якщо окупанти не відмежуються від проголошених цілей, Україна змінить формат переговорів

Під час подальших переговорів від представників окупаційної влади вимагатимуть визначитись із своєю позицією у звʼязку з проведенням в окупованому Донецьку заходу під назвою «Російський Донбас».

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук.

«Треба визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не тільки тому, що пройшов «форум» і проголосили різні заяви і тези... тут питання в концептуальному підході», – зазначив він.

За його словами, представники окупаційної влади на засіданні ТКГ не говорять про створення «російської національної держави» в адміністративних кордонах Донецької та Луганської областей, однак таку мету було проголошено в підсумковому документі заходу, в якому взяли участь представники окупаційної влади ОРДЛО.

«У нас буде питання на наступному засіданні, а кого вони представляють? Росія їм сьогодні скаже одне, завтра - інше. Мова йде про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їх ватажок і пропагандисти з Росії. Або у них інша думка. А якщо інша, то чия це думка», – підкреслив Кравчук.

Він уточнив, що якщо окупанти підтвердять нову позицію, то він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау з заявою, що нинішній порядок денний більше не актуальний.

«Тому що такий порядок ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення», – додав Кравчук.

Нагадаємо, що 28 січня на захід під назвою «інтеграційний форум «Російський Донбас» у регіоні висадився десант у складі топових російських пропагандистів і політиків. Наслідком зібрання стало прийняття «доктрини», яка передбачає створення окремої російської держави на територіях Донецької та Луганської областей а також містить план заходів по дезінтеграції України.

Раніше Леонід Кравчук повідомив, що літак з полоненими, яких в обхід Тристоронньої групи намагався привести з ОРДЛО народний депутат Віктор Медведчук, з невідомих причин не вилетів з Ростова-на-Дону.