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    Кравчук зізнався, що лягає спати з пістолетом

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    <p>Леоніда Кравчука &laquo;заспокоює&raquo; особистий пістолет</p> - Кравчук зізнався, що лягає спати з пістолетом

    Леоніда Кравчука «заспокоює» особистий пістолет

    Експрезидент розповів, що якщо не дістав пістолет з тумбочки і не поклав його поруч, то не може заснути

    Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що не почувається в безпеці, тому лягаючи спати кладе на тумбочку свій пістолет.

    Про це він заявив в ефірі на телеканалу NewsOne.

    «Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього», – сказав Кравчук.

    Він зізнався, що якщо не дістав пістолет з тумбочки і не поклав його поруч, то не може заснути.

    «Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює», – розповів Кравчук.

    Раніше Кравчук назвав свою найбільшу помилку на початку президентства.

    Також експрезидент прокоментував манеру Зеленського звільняти чиновників.

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