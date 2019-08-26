Кравчук зізнався, що лягає спати з пістолетом



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Леоніда Кравчука «заспокоює» особистий пістолет

Експрезидент розповів, що якщо не дістав пістолет з тумбочки і не поклав його поруч, то не може заснути

Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що не почувається в безпеці, тому лягаючи спати кладе на тумбочку свій пістолет.

Про це він заявив в ефірі на телеканалу NewsOne.

«Зараз я відчуваю не те що небезпеку, а якусь загрозу. Я навіть не можу її пояснити. Ось я лягаю спати і в мене на тумбочці завжди зі мною мій пістолет. Завжди. Я вже звик до цього», – сказав Кравчук.

Він зізнався, що якщо не дістав пістолет з тумбочки і не поклав його поруч, то не може заснути.

«Знаю, якщо хтось щось захоче зробити, то що цей пістолет у моїх руках може дати? Але він мене заспокоює», – розповів Кравчук.

Раніше Кравчук назвав свою найбільшу помилку на початку президентства.

Також експрезидент прокоментував манеру Зеленського звільняти чиновників.