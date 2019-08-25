Кравчук назвав свою найбільшу помилку на початку президентства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Кравчука, українцям потрібно перейти в стадію відповідальності, раціоналізму та самим зробити країну щасливою і багатою Фото: Главком

«Я думав, що наші люди дуже хочуть свободи, демократії, щоб все було гаразд і все було за участю всіх. Я помилився», - заявив експрезидент

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що його помилкою було відчуття ейфорії та ідеалізму на початку президентства.

Про це Кравчук повідомив в інтерв'ю телеканалу «112 Україна».

«Найбільша моя помилка була, що в моїх діях на перших порах було дуже багато ідеалізму, дуже багато ейфорії. Я розказував про Ленінську бібліотеку і не тільки, я був членом комісії з розслідування Голодомору в Україні, я перегорнув своїми руками понад 10 тис. документів, які свідчать про загибель людей, про їхні страждання, про смерть, про голод. Це передати важко, це передати просто неможливо. І на основі цих моїх знань я думав, що наші люди дуже хочуть свободи. Дуже хочуть демократії. Дуже хочуть, щоб все було гаразд і все було за участю всіх. Я помилився», - сказав Кравчук.

За його словами, він усвідомив цю помилку після спілкування з працівниками одного з підприємств у Херсонській області.

«Моя помилка – я зрозумів, коли приїхав колись на Херсонський бавовняний комбінат. Я виступив – президент виступає вперше там, і кажу, що «шановні, ось у нас є незалежність тепер, але незалежність – це тільки база для того, щоб ми стали кращими. Сама незалежність автоматично працювати не може. Щодня треба працювати, змінювати життя, починаючи з себе». Ну, намалював картину, що людина має жити, творити. Запитання є? Є. Підіймається, хтось із колективу жіночого відходить, підходить до мене й каже: «Леоніде Макаровичу, а навіщо нам такий президент, який примушує працювати?», - пригадав Кравчук.

Він запевняє, що «розказує факти, не придумує нічого».

«Ви розумієте, який перекос треба було пережити, щоб дійти висновку, що нічого без праці людини і без відповідальності й господаря – ну нічого не буде. І коли дальше ми пішли будувати країну, я таких прикладів зустрічав десятки», - зазначив Кравчук.

За його словами, українцям потрібно перейти в стадію відповідальності, раціоналізму та самим зробити країну щасливою і багатою.

«Якщо ми всі разом – і ЗМІ - не перейдемо зі стадії ейфорії та блаженства в стадію відповідальності, раціоналізму, здорового розуму, віри, віри в Бога, віри в людину, в добро, ми не зробимо Україну щасливою і багатою. Вона сама такою не стане», - заявив Кравчук.

Раніше Кравчук прокоментував манеру Зеленського звільняти чиновників.

До слова, п'ять президентів України вперше сфотографувалися разом під час прийому до Дня Незалежності у Маріїнському палаці.