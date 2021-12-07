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    Кремль не чекає на прорив від переговорів Байдена і Путіна

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    Росія шукає &laquo;добрих, передбачуваних відносин&raquo; із США - Кремль не чекає на прорив від переговорів Байдена і Путіна

    Росія шукає «добрих, передбачуваних відносин» із США

    фото: Peter Klaunzer

    Речник Путіна назвав розмову з Байденом «робочою, яка здійснюється у дуже складний період»

    Розмова президентів США та Росії, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не потрібно чекати на прориви. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Тасс».

    «Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період», – сказав Пєсков.

    Він нагадав слова Путіна про те, що Росія шукає «добрих, передбачуваних відносин» із США. Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення, зазначив представник Кремля.

    «Путін готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного», – сказав Пєсков, додавши, що російський лідер перебуватиме у Сочі під час переговорів.

    Пєсков також сказав, що у Кремлі не бачать непрямих підтверджень від США щодо можливості запровадження нових санкцій, про які заявляли закордонні ЗМІ.

    «Я не став би на це реагувати, багато зараз публікується правдивого і брехливого. Я не бачив жодних непрямих підтверджень Білого дому, тому нічого не можу сказати», – сказав він.

    Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

    Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

    До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

    Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

    У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

    Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

    Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін політика прессекретар
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    Кремль не чекає на прорив від переговорів Байдена і Путіна