Кремль не чекає на прорив від переговорів Байдена і Путіна
Росія шукає «добрих, передбачуваних відносин» із США
Речник Путіна назвав розмову з Байденом «робочою, яка здійснюється у дуже складний період»
Розмова президентів США та Росії, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не потрібно чекати на прориви. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Тасс».
«Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період», – сказав Пєсков.
Він нагадав слова Путіна про те, що Росія шукає «добрих, передбачуваних відносин» із США. Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення, зазначив представник Кремля.
«Путін готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного», – сказав Пєсков, додавши, що російський лідер перебуватиме у Сочі під час переговорів.
Пєсков також сказав, що у Кремлі не бачать непрямих підтверджень від США щодо можливості запровадження нових санкцій, про які заявляли закордонні ЗМІ.
«Я не став би на це реагувати, багато зараз публікується правдивого і брехливого. Я не бачив жодних непрямих підтверджень Білого дому, тому нічого не можу сказати», – сказав він.
Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.
До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.
Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.
У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).
Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.
Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».