Кремль не чекає на прорив від переговорів Байдена і Путіна

Речник Путіна назвав розмову з Байденом «робочою, яка здійснюється у дуже складний період»

Розмова президентів США та Росії, яка відбудеться у вівторок у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не потрібно чекати на прориви. Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє «Тасс».

«Не потрібно чекати жодних проривів від цієї розмови. Це робоча розмова, яка здійснюється у дуже складний період», – сказав Пєсков.

Він нагадав слова Путіна про те, що Росія шукає «добрих, передбачуваних відносин» із США. Путін у розмові з Байденом готовий вислухати його занепокоєння та дати роз'яснення, зазначив представник Кремля.

«Путін готовий до розмови, але розмова має бути взаємоповажною, у розмові партнери все-таки повинні враховувати інтереси та стурбованості один одного», – сказав Пєсков, додавши, що російський лідер перебуватиме у Сочі під час переговорів.

Пєсков також сказав, що у Кремлі не бачать непрямих підтверджень від США щодо можливості запровадження нових санкцій, про які заявляли закордонні ЗМІ.

«Я не став би на це реагувати, багато зараз публікується правдивого і брехливого. Я не бачив жодних непрямих підтверджень Білого дому, тому нічого не можу сказати», – сказав він.

Зазначимо, Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».