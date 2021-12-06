Кремль назвав час переговорів Байдена та Путіна

Спілкування пройде у закритому режимі

Переговори президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена відбудуться 7 грудня по захищеному відеозв'язку. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пише «Тасс».

«Ніякого прямого ефіру не буде. Ми покажемо, я думаю, перші кадри спілкування обов'язково. Зрозуміло, це будуть лише перші кадри, все спілкування проводитиметься у закритому режимі», – сказав він.

За словами Пєскова, початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

«Ми вважаємо, що це буде досить грунтовна та тривала відеоконференція, це буде конференція по захищеному відеозв'язку. Думаємо, що вона буде тривалою за часом», – додав речник Путіна.

До слова, сенатори США дали поради Байдену перед розмовою з Путіним.

Нагадаємо, переговори президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна підтвердили в Білому домі. Головною темою розмови стане Україна.

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

Водночас Reuters цитує держсекретаря США Ентоні Блінкена, який заявив, що Байден скаже Путіну під час розмови, що США налаштовані рішуче протистояти будь-яким необдуманим або агресивним діям Росії і захищати територіальну цілісність України.

У Москві також сподіваються, що йтиметься і про вимоги Росії щодо юридичних гарантій проти розширення НАТО на схід.

За словами прессекретаря Джен Псакі, переговори президентів заплановані на вівторок, 7 грудня.

Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.

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