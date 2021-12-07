Цілі та результати переговорів Байдена та Путіна щодо України: чого очікувати?

Мета Путіна – досягти повного припинення опору Україною на Донбасі

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Президент США Д. Байден и президент России В. Путин проведут переговоры прекрасно понимая, что ни к какому компромиссу они не придут. Но сам факт, что Путин вынужден обсуждать ситуацию в Украине с президентом США показывает, что Россия вынуждена считаться с американским давлением. Мы, разумеется, не знаем, что произойдет в деталях, однако некоторые вещи очевидны.

Все определяют цели.

Цель Путина – добиться полного прекращения сопротивления Украиной на Донбассе – по сценарию Приднестровья, который в свое время реализовал Дмитрий Козак. По сути, мы должны признать оккупацию де-факто. Поэтому России требуется одно – чтобы Украина оставалась один на один с энергетическим кризисом и военной угрозой, под давлением которой руководство Украины пойдет на такие уступки, чтобы общество было вынуждено с этим согласиться на фоне падающей экономики. Путин будет защищать свою политику - что Украина остается в исключительной сфере интересов РФ.

Цель Байдена – показать Путину, что даже угроза военной операции против Украины получит самый жесткий политический и экономический отпор США, а цена боевых действий будет слишком высокой для России и подорвет российскую экономику и контакты с Европой и Америкой.

При этом Байден решает задачу консолидации ведущих стран Евросоюза, в том числе Германии, для выработки единой политики в отношениях с Россией. Учитывая формирование нового правительства Германии, речь может идти о выгодном для нас развитии переговоров по «Северному потоку-2».

США сформировали свой пакет на случай широкомасштабного российского вторжения в Украину:

1. По данным американских СМИ, США готовы ввести против РФ санкции по «иранскому варианту»: отключение от системы платежей SWIFT, санкции по всей международной торговле в американской сфере влияния, блокирование поставок энергоресурсов из РФ в Евросоюз.

2. По данным источников Цензор.Нет в Украине, США и союзники по НАТО провели инспектирование состояния ВСУ на предмет поставок дополнительных вооружений в случае широкомасштабных боевых действий. НАТО не будет посылать своих солдат воевать за Украину – но НАТО пришлет оружие, чтобы украинская армия смогла пополнять запасы в критических сферах – боеприпасы для орудий и минометов, противотанковые ракетные комплексы, и вполне вероятно – системы ПВО и РЭБ. Также НАТО обеспечит помощь разведданными, в том числе в реальном масштабе времени, со спутников и беспилотников, что позволит резко повысить ситуационную осведомленность ВСУ о положении противника, в том числе – быстро обозначать цели.

3. Конфликт с США обострит обстановку для России в других частях мира, где американское и российское влияние сталкиваются. Это прежде всего Сирия и Африка.

Думаю, что результат переговоров исходя из целей будет предсказуем. Обе стороны не изменят своих позиций. Однако угроза широкомасштабного вторжения Путина после данной встречи будет значительно уменьшена. Однако, встреча с Байденом не остановит войну на Донбассе, и сохранит угрозу наступательных операций РФ на Донбассе.

Что получит в результате Украина?

1. Возможности дальнейшего расширения программ военной помощи.

2. Возможности влияния на проект «Северный поток-2» и энергетическую политику ЕС в целом, чтобы сохранить позицию страны-транзитера российского газа.

3. Продолжение программ сотрудничества с МВФ и ЕС.

Эти возможности надо использовать и реализовывать. А пока смотрим, о чем скажут по результатам встречи в Вашингтоне и Москве. Решить проблему Донбасса, в который раз следует отметить, можно только если свою стратегию создаст и будет реализовывать сама Украина. Пока же Украина является не субъектом, а обьектом политики, и это, увы, факт. По-прежнему главной силой, которая создаёт нам влияние и напрямую сдерживает Россию остаётся Украинская Армия.

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Джерело: блог Юрія Бутусова

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