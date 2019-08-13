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    Кремль оголосив персоною нон грата українського дипломата

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    Кремль оголосив персоною нон грата українського дипломата

    Рішення ухвалене у відповідь на аналогічні дії української влади щодо громадянина, який працював на Москву під дипломатичним прикриттям

    Співробітник генконсульства України у Санкт-Петербурзі був оголошений Кремлем персоною нон грата в Росії. Таке рішення російське керівництво ухвалило у відповідь на аналогічні дії української влади щодо громадянина, який працював на Москву під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на МЗС РФ.

    «У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata працівника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі», - заявили в міністерстві.

    Як відзначає російське зовнішньополітичне відомство, українські спецслужби ще у травні 2019 року «влаштували чергову провокацію, безпідставно оголосивши співробітника Генерального консульства Росії у Львові персоною нон грата.

    Російські дипломати зазначають, що СБУ три місяці не оприлюднювала цю інформацію.

    Вони припустили, що замовчування зазначеного факту, «пов'язане із внутрішньополітичними іграми» в Україні.

    Як повідомлялося, 13 серпня в СБУ повідомили, що у Львівській області місцевий мешканець збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

    МЗС Росія СБУ
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