Кремль оголосив персоною нон грата українського дипломата



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Рішення ухвалене у відповідь на аналогічні дії української влади щодо громадянина, який працював на Москву під дипломатичним прикриттям

Співробітник генконсульства України у Санкт-Петербурзі був оголошений Кремлем персоною нон грата в Росії. Таке рішення російське керівництво ухвалило у відповідь на аналогічні дії української влади щодо громадянина, який працював на Москву під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.

Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на МЗС РФ.

«У відповідь на подібний недружній і невмотивований крок Києва російська сторона була змушена на основі взаємності оголосити persona non grata працівника генерального консульства України у Санкт-Петербурзі», - заявили в міністерстві.

Як відзначає російське зовнішньополітичне відомство, українські спецслужби ще у травні 2019 року «влаштували чергову провокацію, безпідставно оголосивши співробітника Генерального консульства Росії у Львові персоною нон грата.

Російські дипломати зазначають, що СБУ три місяці не оприлюднювала цю інформацію.

Вони припустили, що замовчування зазначеного факту, «пов'язане із внутрішньополітичними іграми» в Україні.

Як повідомлялося, 13 серпня в СБУ повідомили, що у Львівській області місцевий мешканець збирав розвіддані для спецслужб РФ і передавав їх російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові.