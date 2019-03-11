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    Кремль посилив політичний тиск на корінні народи в Росії

    • Розсилка
    Кремль посилив політичний тиск на корінні народи в Росії
    Ілюстративне фото: caucasustimes.com

    Така тенденція спостерігається з 2014 року

    Російська влада посилила політичний тиск на корінні народи на території Російської Федерації. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко, передає РБК-Україна.

    Нардеп зазначила, що така тенденція спостерігається з 2014 року.

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    «Починаючи з 2014 року, Кремль одночасно із збройною агресією на території України посилив політичний та асиміляційний тиск на корінні народи Росії. Особливо з їх позицією щодо збройної агресії Росії проти України та анексії Криму», - повідомила Гопко.

    За її словами, після ухвалення «мовного закону» Верховна Рада у цьому скликанні має проголосувати за звернення народних депутатів щодо засудження порушення прав корінних народів на території РФ.

    «Сподіваюсь, що в цьому скликанні ми зможемо виконати свій борг перед усіма поколіннями і ухвалити цей законопроект (звернення народних депутатів до ООН, ПА ОБСЄ, НАТО, РЄ щодо засудження порушення прав корінних народів на території РФ, - ред.)», - додала глава комітету.

    Нагадаємо, Верховній Раді України пропонують прийняти проект постанови №10125 про звернення парламенту до міжнародної спільноти з новим санкціям проти РФ через порушення прав корінних народів у Росії.

    5 березня у Раду внесли проект постанови №10125 про звернення ВР до міжнародного співтовариства про засудження порушення прав корінних народів у Російській Федерації.

    У грудні 2018 року в Раді анонсували, що український парламент може звернутися до міжнародного співтовариства з приводу порушення прав корінних народів у Росії. Йдеться, зокрема, про системні порушення прав народів Північного Кавказу, Ідель-Уралу, Сибіру та інших регіонів Росії.

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