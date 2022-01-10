Кремль продовжує гнути свою лінію. США вказали на нездійсненні вимоги РФ

Держсекретар США: буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо РФ продовжить ескалацію військового нарощування та запальну риторику

Блінкен вважає, що США буде важко досягнути прогресу в перемовинах з Росію

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США буде важко досягнути прогресу у перемовинах, якщо РФ продовжить військове нарощування сил. Про це йдеться у заяві Блінкена, яку оприлюднило посольство США в Україні у Twitter одразу після завершення зустрічі щодо діалогу зі стратегічної стабільності між представниками США і Росії.

«Частиною російської стратегії є висування списку абсолютно нездійсненних вимог, а потім стверджувати, що інша сторона не хоче працювати спільно, і використовувати це як свого роду виправдання агресивних дій», – наголосив Блінкен.

Зокрема, за його словами, росіяни «хочуть втягнути нас у дискусію про НАТО, а не зосередитися на поточному питанні, яке полягає у їхній агресії проти України».

«Буде дуже важко досягти реального прогресу, якщо Росія продовжить ескалацію свого військового нарощування та свою запальну риторику. Ми чітко дали зрозуміти Росії, з чим вона зіткнеться, якщо вона продовжить йти цим шляхом – з серйозними наслідками», – наголосив держсекретар США.

Натомість заступниця держсекретаря США Венді Шерман після переговорів з Росією в Женеві заявила, що вірить у можливість прогресу. Однак для цього Москва повинна зробити конкретні кроки до деескалації ситуації. Про це вона сказала на телефонному брифінгу для журналістів, повідомляє «Рбк-Україна».

«Якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки до деескалації, ми віримо, що зможемо досягти прогресу», – заявила Шерман.

Представниця Держдепу зазначила, що на сьогоднішніх переговорах у Женеві сторони не обговорювали предметно той проєкт «гарантій безпеки», які раніше публічно запропонувала Росія, але окремі пункти з нього піднімалися під час дискусій.

Водночас Шерман окремо підкреслила, що цей проєкт договору – це те, на чому своє бачення переговорів засновує РФ, тоді як у США є власне бачення.

У свою чергу заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков під час брифінгу після перемовин знову заявив, що Росія не має наміру нападати на Україну.

Як відомо, 10 січня у Женеві завершилися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин.

Російську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Варто вказати, що сьогодні в Європі розпочався ключовий дипломатичний тиждень.

Така активна дипломатична діяльність викликана оприлюдненням МЗС Росії проєктів договорів про безпеку зі США та НАТО. 15 грудня Москва передала їх на розгляд американським представникам. Насправді, можна казати, що йдеться про ультиматум з боку Росії. Адже в згаданих проєктах, зокрема, говориться про заборону на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення їхньої військової співпраці зі США та іншими членами альянсу.

Сьогодні Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України.

9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.