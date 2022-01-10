Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України

Єнс Столтенберг: ми дуже чітко заявляли, що не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях

Столтенберг підкреслив, що лише Україна та союзники Альянсу вирішуватимуть питання щодо членства

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що тільки Україна та союзники Альянсу можуть вирішувати, коли Україна буде готовою до членства. Про це він сказав перед початком засідання комісії Україна-НАТО, пише «Європейська правда».

«Ми дуже чітко заявляли, що не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг підкреслив, що лише Україна та союзники Альянсу вирішуватимуть питання щодо членства. За його словами, НАТО залишається відданим рішенню, яке ухвалили на Бухарестському саміті у 2008 році, відповідно до якого Україна в майбутньому може стати членом Альянсу.

«Ми зберігаємо відданість цьому рішенню, і ми допомагаємо Україні рухатися до членства, імплементуючи реформи», – наголосив Столтенберг.

До слова, у Женеві другий день тривають переговори РФ та США: про що домовляються.

9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Також нагадаємо, що сьогодні відбудеться засідання комісії НАТО-Україна.

Минулого тижня генсек НАТО Єнс Столтенберг провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони спілкувалися про Україну.

У січні Столтенберг заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.