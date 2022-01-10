Росія переконувала США у Женеві, що не має наміру нападати на Україну

Кремль каже, що всі заходи з бойової підготовки військ здійснюється в межах РФ

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що під час переговорів у Женеві США торкнулися теми нарощування російських військ на кордоні з Україною. За його словами, Росія не має наміру «нападати» на Україну.

«(У ході переговорів, – ред.) були висунуті претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлені певні погрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що ніяких планів намірів «напасти» на Україну у нас немає і бути не може. Всі заходи з бойової підготовки військ здійснюється в межах нашої національної території», – заявив Рябков на брифінгу.

Як відомо, 10 січня у Женеві завершилися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин.

Російську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Варто вказати, що сьогодні в Європі розпочався ключовий дипломатичний тиждень.

Така активна дипломатична діяльність викликана оприлюдненням МЗС Росії проєктів договорів про безпеку зі США та НАТО. 15 грудня Москва передала їх на розгляд американським представникам. Насправді, можна казати, що йдеться про ультиматум з боку Росії. Адже в згаданих проєктах, зокрема, говориться про заборону на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення їхньої військової співпраці зі США та іншими членами альянсу.

Сьогодні Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України.

9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.