Перший день переговорів США і Росії: про що домовилися

США підкреслили право суверенних націй вибирати свої власні союзи

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії. Як відомо, 9 січня в Женеві заступниця держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Про це повідомляє Держдепартамент США.

Обидві сторони обговорили двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) сьогодні, 10 січня.

Із боку США підкреслили позицію, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Також заступниця держсекретаря США підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії.

«Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією на SSD, але не будуть обговорювати європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів», – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, напередодні в Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков назвав зустріч складною, але діловою.

Як відомо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

До слова, генсек НАТО заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.



