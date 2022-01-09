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    Представник Росії шокував заявою в Женеві

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    Заступник Лаврова переконаний, що Росія не має йти на поступки - Представник Росії шокував заявою в Женеві
    Заступник Лаврова переконаний, що Росія не має йти на поступки
    фото з відкритих джерел

    Росіянин порадив НАТО «збирати манатки»

    Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами у Женеві порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року. Про це Рябков заявив в інтерв'ю російським ЗМІ.

    Заступник Лаврова впевнений, що жодних поступок НАТО від Росії вимагати не може.

    «Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, як то кажуть, «відтіснити» нашу країну і перекласти її якщо не на роль підлеглого, то в будь-якому випадку на другі ролі у європейській та міжнародній політиці, більше не вдасться», – заявив Рябков.

    Після цього представник Росії на перемовинах порадив «НАТО збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року». Рябков хоче почути від Альянсу запевнення щодо нерозширення організації.

    Єдиний позитивний результат перемовин, на який розраховує держава-агресорка – це «підтвердження готовності працювати за російськими пропозиціями».

    Рябков переконує, що домовленості між Росією та НАТО мають бути юридично закріплені.

    Як відомо, сьогодні в Женеві США та Росія провели перший раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

    Напередодні стало відомо, що США не розглядають питання скорочення чисельності військ у Європі напередодні переговорів Росії і США про гарантії безпеки.

    Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, про що говоритимуть на Раді НАТО – Росія, яка пройде 12 січня.

    До слова, генсек НАТО заявив, що жодних компромісів із РФ стосовно майбутнього членства інших країн не буде.

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    Теги: Росія ЗМІ НАТО
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    Представник Росії шокував заявою в Женеві