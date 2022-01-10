У Женеві завершилися переговори США і Росії: зустріч тривала майже вісім годин

Представники США та РФ на переговорах у Женеві Венді Шерман та Сергій Рябков

Шляхом переговорів з РФ американська сторона хоче зняти напруженість довкола кордонів України

Американська та російська делегація завершили у Женеві майже восьмигодинні переговори щодо так званих гарантій безпеки, які запропонувала Москва. Про це повідомила журналістка телеканалу CNN Дженіфер Хенслер.

«Переговори між чиновниками США та Росії в Женеві завершилися о 16:32 за місцевим часом, повідомив речник Держдепартаменту. Вони тривали приблизно 7,5 годин, не враховуючи перерви на обід», – розповіла вона.

Російську делегацію на переговорах очолював заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, а американську – заступниця державного секретаря Венді Шерман.

Варто вказати, що сьогодні в Європі розпочався ключовий дипломатичний тиждень.

Така активна дипломатична діяльність викликана оприлюдненням МЗС Росії проєктів договорів про безпеку зі США та НАТО. 15 грудня Москва передала їх на розгляд американським представникам. Насправді, можна казати, що йдеться про ультиматум з боку Росії. Адже в згаданих проєктах, зокрема, говориться про заборону на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення їхньої військової співпраці зі США та іншими членами альянсу.

Сьогодні Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо членства України.

9 січня у Женеві завершився перший раунд переговорів США і Росії. Відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради «Росія – НАТО» в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, у Женеві заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відзначився скандальною заявою. Представник Москви перед перемовинами порадив Північноатлантичному альянсу «збирати манатки». Начебто НАТО слід повертатись до стандартів 1997 року.