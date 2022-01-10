У Європі розпочався ключовий дипломатичний тиждень

Росія вимагає вивести війська та озброєння «старих членів» НАТО з території нових членів альянсу

Сьогодні, 10 січня, у Женеві розпочався тиждень переговорів між США та РФ щодо українського питання та теми вступу до НАТО. Увечері в столиці Швейцарії стартують перемовини між заступником держсекретаря США Венті Шерман і заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Через день переговори перемістяться до Брюсселя, де відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, а наступного дня обидві сторони тет-а-тет зустрінуться у Відні у рамках засідання ОБСЄ.

Голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко в коментарі «Главкому» висловив сподівання, що США проявлять принциповість і рішучість у захисті не тільки інтересів України, але також й світового порядку, який намагається зруйнувати Росія. І що США будуть говорити з Росією не тільки про деокупацію Донбасу, але й Криму.

На думку Мережка, Путін навмисно висуває неприйнятні вимоги, реалізація яких суперечить основам міжнародного правопорядку. «Взагалі його стратегія полягає в тому, щоб відволікти увагу цивілізованого світу від реальних проблем, пов’язаних з окупацією Криму і частини Донбасу, і змусити західних політиків думати про псевдопроблему «розширення НАТО на Схід», – говорить депутат.

Нагадаємо, що така активна дипломатична діяльність викликана оприлюдненням МЗС Росії проєктів договорів про безпеку зі США та НАТО. 15 грудня Москва передала їх на розгляд американським представникам. Насправді, можна казати, що йдеться про ультиматум з боку Росії. Адже в згаданих проєктах, зокрема, говориться про заборону на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення їхньої військової співпраці зі США та іншими членами альянсу.

Окрім того, Росія вимагає вивести війська та озброєння «старих членів» НАТО з території нових членів альянсу. Тобто таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

Підтвердженням тези про ультимативність пропозицій Москви є слова міністра закордонних справ РФ Лаврова, який в інтерв’ю «РИА Новости» заявив: «Якщо в розумний термін конструктивної відповіді не буде і Захід продовжить свою агресивну лінію, то Росія буде змушена вживати всіх необхідних заходів для забезпечення стратегічного балансу та усунення неприйнятних загроз нашій безпеці».

Насправді, як відомо, саме Росія демонструє на ділі свою агресивність, тримаючи майже стотисячну армію біля кордонів з Україною попри заклики Заходу про деескалацію та відведення військ, оскільки Київ ніяк не може загрожувати Росії, яка має величезну військову перевагу.

31 грудня президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним «дав зрозуміти, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери дадуть рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну».