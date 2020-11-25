Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, один військовий загинув

Окупанти обстрілювали українських бійців зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета

24 листопада від кулі снайпера помер український військовий В'ячеслав Мінкін

Упродовж минулої доби, 24 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили досягнуті домовленості про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населених пунктів Шуми та Південне. На цих ділянках ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного. По позиціях наших військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер.

«Внаслідок пострілу ворожого снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Для надання медичної допомоги важкопораненого українського захисника було доправлено до лікувального закладу. На жаль, проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результатів. Врятувати життя воїна не вдалося», – йдеться у повідомленні.

Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 25 листопада, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що український військовослужбовець, якого 24 листопада біля Авдіївки поранив снайпер бойовиків, помер у лікарні.

Згодом з'явилася інформація, що в районі міста Авдіївка Донецької області снайпер бойовиків вбив українського військового В'ячеслава Мінкіна.

Слід зазначити, що у вівторок, 24 листопада, відбулося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Росія у ТКГ підтримала план бойовиків стосовно Донбасу, а не український «план Кравчука».