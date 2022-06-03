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  4. Кабмін назвав суму збитків, завданих окупантами екології України
рус
    Економіка та фінанси

    Кабмін назвав суму збитків, завданих окупантами екології України

    Збитки, завдані ЧАЕС та зоні відчуження окупантами, вже сягнули 2 млрд грн

    Збитки, які російські окупанти завдали екології України, перевищили 200 млрд грн. Про це під час прес-туру до Чорнобильської АЕС повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

    "Всі ті кейси, які ми на сьогодні зафіксували, вони щодня додаються до нашого мобільного додатку "Еко загроза", яким може користуватись кожен українець. На сьогодні ця цифра вже перевищує 200 млрд грн", - сказав він.

    Міністр додав, що не всі збитки можна обрахувати грошима, адже деякі екосистеми ризикують взагалі ніколи не відновитися.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кабмін назвав суму збитків, завданих окупантами екології України