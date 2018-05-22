Кремлівська маріонетка Аксьонов пропонує відродити колгоспи в окупованому Криму

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Сергій Аксьонов

Кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ, що вирощують пшеницю собі в збиток

Підконтрольний Кремлю глава окупованого Криму Сергій Аксьонов запропонував відновити роботу колгоспів на території анексованого півострова. Відповідну ініціативу він озвучив на засіданні російської Ради міністрів Криму 21 травня.

«Знищення колгоспів і радгоспів за радянських часів - це негативний приклад того, як можна дуже швидко розвалити сільське господарство ... Можливо, піти шляхом, коли «Корпорація розвитку» викупила б паї у людей і приватників, і повернула б їх назад в державну власність, щоб піти знову шляхом формування колективних господарств. Нічого інакше не вийде», – цитують Аксьонова російські ЗМІ.

У січні російський міністр сільського господарства півострова Андрій Рюмшин прогнозував, що в 2018 році в окупованому Криму очікується хороший урожай цукрових буряків і зернових культур. Тоді чиновник повідомив, що кримські аграрії відсіяли 436 тисяч гектарів озимої пшениці та планують зібрати не менше 1,7 мільйона тонн зерна.

У той же час деякі кримські аграрії поскаржилися місцевим ЗМІ, що вирощують пшеницю собі в збиток. Через санкції, втрати ринків і низьких закупівельних цін в сусідній Росії їхня продукція сильно подешевшала. Крім того, значну частину прибутку кримські фермери втратили через брак прісної води на півострові.