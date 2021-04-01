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    «Крим – це Україна». Тихановська готова повторити це у Києві

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    Світлана Тихановська наголошує, що підтримка України для Білорусі є важливою - «Крим – це Україна». Тихановська готова повторити це у Києві
    Світлана Тихановська наголошує, що підтримка України для Білорусі є важливою
    Фото: tsikhanouskaya.org

    Тихановська чекає запрошення до Києва від української влади

    Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила, що вважає окупований Росією Крим українським.

    За її словами, минулі висловлювання щодо кримського питання були «невизначеними».

    Також Світлана Тихановська підкреслила, що чекає на запрошення відвідати Україну від уряду або Володимира Зеленського.

    «Крим – український. Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання. І готова повторити це у Києві», – сказала Тихановська.

    Окремо лідерка опозиції Білорусі зазначила, що чекає підтримки від України в боротьбі з режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

    «Ми хочемо розповісти офіційній Україні нашу точку зору: щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск – політичний, економічний. Україна в цьому питанні може зробити дуже багато», – додала Тихановська.

    В листопаді минулого року Світлана Тихановська відповіла на запитання, чий Крим і як вона ставиться до конфлікту між РФ та Україною.

    Вона заявила, що Крим належить Україні, і це підкріплено міжнародним правом. Підтримка України для Білорусі є важливою та символічною.

    Водночас вже наприкінці місяця в одному з інтерв’ю Тихановська розширила свою думку щодо «кримського питання».

    «Згідно із законом Крим – український, але маємо те, що маємо», – заявила вона.

    Раніше ще одна білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало відмовилася озвучувати свою позицію щодо окупації українського Криму Росією.

    Теги: Білорусь Крим Україна опозиція Світлана Тихановська
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