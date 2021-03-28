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    Протести в Білорусі: кількість затриманих зросла до 245

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    Протести в Білорусі: кількість затриманих зросла до 245

    Більшість затриманих – мешканці Мінська

    За даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.

    Про це повідомляє ПЦ «Вясна».

    Більшість затриманих – мешканці Мінська.

    Крім того, затримання протестувальників пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.

    Як повідомлялося, з ранку 27 березня силові структури почали стягувати до Мінська спецтехніку, люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася напередодні.

    25 березня в Білорусі відзначали неофіційне свято – День Волі. Того дня в Мінськ також була стягнута спеціальна і військова техніка, в тому числі водомети. За повідомленнями правозахисників, по всій країні були затримані щонайменше 245 осіб.

    Раніше стало відомо, що в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка. Повідомлялося про затримання 14 осіб, серед яких – журналісти.

    Сьогодні надійшли повідомлення, що вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.

    Теги: Білорусь США військова техніка Світлана Тихановська
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