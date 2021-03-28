Протести в Білорусі: кількість затриманих зросла до 245
Більшість затриманих – мешканці Мінська
За даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.
Про це повідомляє ПЦ «Вясна».
Більшість затриманих – мешканці Мінська.
Крім того, затримання протестувальників пройшли в Новогрудку, Бресті, Могильові, Солігорську, Новополоцьку, Барановичах.
Як повідомлялося, з ранку 27 березня силові структури почали стягувати до Мінська спецтехніку, люди в формі без розпізнавальних знаків знищували біло-червоно-білу символіку, яка з'явилася напередодні.
25 березня в Білорусі відзначали неофіційне свято – День Волі. Того дня в Мінськ також була стягнута спеціальна і військова техніка, в тому числі водомети. За повідомленнями правозахисників, по всій країні були затримані щонайменше 245 осіб.
Раніше стало відомо, що в Білорусі проходять акції проти режиму невизнаного президента країни Олександра Лукашенка. Повідомлялося про затримання 14 осіб, серед яких – журналісти.
Сьогодні надійшли повідомлення, що вулиці Мінська з самого ранку оточили колонами військової техніки й посилили омонівцями.
При цьому ймовірний переможець виборів президента Білорусі та лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що на цей час демонстранти втратили вулиці.