Кримські підприємства потребують дніпровської води, але Україна її не дасть – Бабін



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За словами Бабіна, в окупантів «стає економіка, у них порожні водосховища»

Станом на 10 вересня ситуація в Армянську залишається в нормі, шкідливих речовин не виявлено.

Про це повідомив представник президента України у Криму Борис Бабін.

«Поточна ситуація (в Армянську, - ред.) з аналізом повітря в нормі, але це не означає, що у нас припиняється моніторинг, він буде продовжуватись. Так само буде тривати дослідження стану осіб, які зверталися за медичною допомогою. Повна відповідальність за ці забруднення покладається насамперед на власників і бенефіціарів підприємства, яке здійснює забруднення, а також на окупаційну владу РФ», - заявив Бабін.

Він зазначив, що кримчанам роздадуть пам'ятки з інструкцією, що робити в подібних випадках.

«Сьогодні Крим потребує дніпровської води, у них стає економіка, у них порожні водосховища. Це не становить загрози для населення. Для населення питної води вистачить. Це становить проблеми для підприємств. Тому сьогодні, ми знаємо про це, були наради відповідного рівня, їм спустили вказівку з Москви - дати воду будь-якою ціною. А я відповім - будь-якою ціною ми не дамо вам воду, тому що населення цієї води не потребує», - зауважив Бабін.

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Джерело: 112 Україна