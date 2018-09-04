Чубаров: на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини



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Рефат Чубаров у прес-центрі «Главкома»

За словами Чубарова, окупаційна влада не говорить всю правду про версію забруднення в Армянську

Експертами розглядається версія, що на заводі в Армянську сховали бойові отруйні речовини, які стали причиною викидів

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» розповів керівник Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«Ми в першу чергу моніторимо соцмережі дуже різних груп населення, особливо тих, хто вважає себе прихильниками Росії. По цих мережах йде жорстка критика окупаційної влади. Люди пишуть, що владі не можна довіряти. Видається, що окупаційна влада не говорить всю правду і ніхто до кінця не впевнений яка версія забруднення», - сказав Чубаров.

За його словами, крім версії про хімічні викиди через порушення виробничих норм або погану роботу очисних споруд експертами також розглядається версія, що на заводі в Армянську сховали бойові отруйні речовини.

Щодо відновлення водопостачання з підконтрольної Києву території до анексованого Криму Чубаров сказав, що не чув, щоб це питання зараз розглядалося. Однак у самому окупованому Криму розповсюджуються чутки, що Північно-Кримський канал незабаром запрацює і водосховища будуть заповнені до зими.

Сьогодні стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.