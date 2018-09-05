Хімічний викид в Армянську: прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист



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Прикордонник

Службовцям видали технічні засоби, засоби спецзахисту, в наряди не виходять жінки-військовослужбовці

Робота Херсонського загону Держприкордонслужби України скоригована в зв'язку з хімічними викидами «Кримського титану», який знаходиться на території окупованого Криму.

Про це повідомив агентству «Інтерфакс-Україна» помічник глави прикордонного відомства Олег Слободян.

«У зв'язку з надзвичайною подією ми скорегували службу прикордонних нарядів. Зокрема, службовцям видали технічні засоби, засоби спецзахисту, в наряди не виходять жінки-військовослужбовці. Ми також збільшили кількість нарядів, щоб у разі необхідності прикордонники допомагали один одному», - сказав він.

Разом з тим, Слободян підкреслив, що мова не йде щодо зміни позицій підрозділами Держприкордонслужби.

Заходи означають лише коригування роботи, і вони поширюються на весь Херсонський прикордонний загін.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.