Через викиди «Кримського титану» отруїлися українські прикордонники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для громадян України, які проживають на материковій частині викиди заводу не являють загрози, тому що вітри дують у бік Криму, - запевнили у ДПСУ

На адмінмежі з Кримом зафіксовані випадки отруєнь прикордонників, які працюють у безпосередній близькості до заводу Кримський титан» в окупованому Армянську.

Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян.

«Прикордонники, які несуть службу в безпосередній близькості від цього заводу, скаржаться на самопочуття. Зокрема, це запаморочення, нудота, головний біль. Медики надають їм необхідну допомогу, ретельно обстежують», - повідомив Слободян.

При цьому він зазначив, що для громадян України, які проживають на материковій частині викиди заводу не являють загрози, тому що вітри дують у бік Криму.

«Вітер продовжує дути в глибину окупованого півострова, тому для громадян України, які проживають у Херсонській області, поки немає серйозних загроз», - зазначив він.

Напередодні Слободян заявив, що прикордонникам на межі з Кримом видали спецзахист.

У вівторок стало відомо, що окупанти закрили токсичний завод «Титан», з Армянська почали евакуювати дітей.

На думку Рефата Чубарова, на заводі в Армянську окупанти могли сховати бойові отруйні речовини.

Протягом останнього тижня прикордонники Херсонського загону на адмінмежі з анексованим Кримом фіксували випадки отруйних хімічних викидів з окупованого заводу «Титан».

Як повідомили 4 вересня російські ЗМІ, роботу заводу «Титан» вирішили зупинити на два тижні. Дітей міста Армянська шкільного віку та дошкільнят з матерями відправили до санаторіїв.

31 серпня обласна влада Херсонщини провела екстрену нараду на КПВВ «Каланчак» щодо забруднення навколишнього середовища.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що на півночі Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.