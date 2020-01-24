Кримському судді, який перейшов на бік окупантів, дали 12 років



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Суддю окупаційного Красногвардійського районного суду Криму Леоніда Мязгова визнано винним у державній зраді

Святошинський районний суд Києва заочно визнав винним «суддю Красногвардійського районного суду Республіки Крим РФ» Леоніда Мязгова у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначив 12 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 21 січня.

За даними досудового розслідування обвинувачений, будучи суддею Красногвардійського районного суду АР Крим, вчинив державну зраду, надававши Росії як іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, особисто взяв участь в утворенні та функціонуванні на території Криму системи незаконних органів окупаційної судової влади Росії.

Протягом березня-листопада 2014 року, перебуваючи в приміщенні Красногвардійського районного суду, Мязгов використовував матеріально-технічну базу суду, власні теоретичні знання і практичні навички та продовжив здійснювати «правосуддя» на підставі ч. 5 ст. 9 Закону РФ № 6-ФКЗ, керуючись як «суддя Красногвардійського районного суду Республіки Крим».

Пізніше президент Росії Володимир Путін призначив Леоніда Мязгова на посаду «судді Красногвардійського районного суду Республіки Крим РФ».

У суді було доведено, що на свідомий і добровільний характер дій судді Мязгова з надання допомоги РФ в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітетові та територіальної цілісності України, вказує ряд фактів.

Починаючи з 21 березня 2014 року, він не складає своїх повноважень судді Красногвардійського районного суду АР Крим; як суддя не вчиняє жодних дій у зв`язку із своєю мовчазною згодою на автоматичне набуття факту громадянства іншої країни, продовжує здійснювати «правосуддя» як «суддя Красногвардійського районного суду Республіки Крим»; бере успішну участь у конкурсі на зайняття посади «судді Красногвардійського районного суду Республіки Крим», процедура якого передбачає свідоме складання окремих документів та добровільне подання персональних особистих даних про себе та членів своєї сім`ї, та в подальшому здійснює «правосуддя» на цій посаді.

«Колегія суддів безумовно вважає слушними тезиси сторони захисту про необхідність поважати права і свободи обвинуваченого, зокрема, право на працю та на вільний вибір місця свого проживання, право на зміну громадянства. Більш того, суд з повагою ставиться і до права будь-якого громадянина мати власну оцінку політичним подіям, що бурхливо відбувалися протягом 2013 - 2014 років. Водночас Леонід Мязгов як суддя, відтак публічна особа, котра наділений правом приймати доленосні рішення від імені держави, мав би розраховувати на те, що і від нього вимагатимуть поважливого ставлення до права. Вибір обвинуваченого залишитися проживати на тимчасово окупованій території України навіть змінити громадянство самі по собі не розглядаються і не можуть розглядатися як підстава для кримінального переслідування. Принциповим є те, що вказана особа у зв`язку з такими рішеннями не склала повноважень судді держави, яку раніше представляла і здійснювати правосуддя від імені якої на далі відмовилася. Навпаки, експлуатуючи цей статус, почала здійснювати «правосуддя» від імені держави, яка тим часом окупувала та анексувала частину території України. Обвинувачений, маючи громадянські права, може не підтримувати політичний режим країни, в якій проживає, працевлаштуватися на території іншої країни тощо, але він при цьому не отримує права шкодити суверенітетові та територіальної цілісності України чи надавати іноземній державі будь-яку допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду таким цінностям», - сказано у вироку.

У вироку зазначено, що початок терміну відбування покарання обвинуваченому слід рахувати з дня його затримання.

Як повідомляв «Главком», у 2019 році суддю так званого Верховного суду республіки Крим Ірину Рижову було визнано винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 12 років з конфіскацією всього майна.

Також «суддю 21 арбітражного апеляційного суду» у Севастополі Катерину Остапову визнано винною у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) і заочно засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.