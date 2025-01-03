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Втрати ворога станом на 3 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 3 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ вже втратила в Україні 1257 реактивних систем залпового вогню
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1080 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 3 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 3 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 3 січня втратила

  • особового складу – близько 793250 (+1080) осіб,
  • танків – 9677 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 20070 (+14) од,
  • артилерійських систем – 21555 (+3) од,
  • РСЗВ – 1257 (+1) од,
  • засоби ППО – 1032 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 330 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 21249 (+49),
  • крилаті ракети – 3003 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32770 (+41) од,
  • спеціальна техніка – 3675 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 3 січня
Втрати ворога станом на ранок 3 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 3 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, два з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 3 січня
Активність флоту окупантів станом на 3 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1044-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Азовське море Чорне море Генштаб війна втрати окупанти ЗСУ

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