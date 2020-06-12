У Єрмака натякнули, що колишній керівник Офісу президента Богдан вживає кокаїн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Богдан керував Офісом президента з 21 травня 2019 року по 11 лютого 2020 року

Радник Єрмака заявив, що Богдана «терпіли з ввічливості, тому що вміють цінувати друзів і давати шанс»

Радник Андрія Єрмака, глави Офісу президента з комунікацій Михайло Подоляк відреагував на критику колишнього глави Офісу Андрія Богдана на адресу президента Володимира Зеленського. Він розмістив у Facebook пост та назвав його «Кокаїнові сни».

Напередодні Богдан у відповідь на слова Зеленського про те, що посада глави Офісу президента його зіпсувала, заявив, що Зеленський владу «перетворив на посміховисько».

Подоляк назвав реакцію Богдана «звичайною історією скривдженого невдахи».

Він заявили, що це Богдан «вбив майже рік нормального президентства нормальної команди» і «управлінський механізм треба заново будувати».

«Богдан просто завжди вважав, що це він... справжній президент... Тобі несподівано дали відмінний шанс. Роби. Перебудовуй. Форматуй. Принеси користь президенту і країні. Але ти вирішив відразу всіх «послати», вважаючи, що тільки ти і є цар і бог в одному флаконі, і тобі все зобов'язані», - пише радник Андрія Єрмака.

Подоляк заявив, що Богдана «терпіли з ввічливості, тому що вміють цінувати друзів і давати шанс», але «щодня неадекватність прогресувала», що в результаті «набридло і тебе делікатно попросили геть», а тепер той нібито намагається «вдарити якнайболючіше».

Нагадаємо, Зеленський призначив Богдана главою ще Адміністрації президента 21 травня 2019 року. Богдан був звільнений з посади керівника Офісу президента у лютому 2020 року.

Джерела в Офісі розповідали, що у Богдана був конфлікт з радником президента Андрієм Єрмаком, який згодом очолив Офіс президента замість нього.

Пізніше Зеленський вивів Богдана зі складу Ради національної безпеки та оборони.

Нещодавно Богдана помітили у зоопарку за дивною поведінкою: він сварився на козла.