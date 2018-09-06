Кулеба попередив батьків: фото дітей у соцмережах можуть використати зловмисники



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Зокрема, Кулеба зауважив, що не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав батьків, які викладають фото своїх дітей в інтернеті, «не допомагати власноруч зловмисникам».

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

«До уваги батьків, які дуже хочуть поділитися фото зі своїми дітьми! Мені приємно бачити щасливі фото дітей, якими діляться батьки у соцмережах. Проте, хочу наголосити на небезпеці такого, здавалося б, «невинного» захоплення. Часто батьки власноруч допомагають зловмисникам», – підкреслив Кулеба.

Він зауважив, що не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву, позначати місцезнаходження, зазначати прізвище та ім’я дитини.

«Цю інформацію можуть використати зловмисники та нашкодити вашій дитині!» - попередив Уповноважений президента України з прав дитини.

Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці викрили групу зловмисників у викраденні облікових записів користувачів соціальної мережі Instagram.