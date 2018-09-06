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    Кулеба попередив батьків: фото дітей у соцмережах можуть використати зловмисники

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    Кулеба попередив батьків: фото дітей у соцмережах можуть використати зловмисники

    Зокрема, Кулеба зауважив, що не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву

    Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав батьків, які викладають фото своїх дітей в інтернеті, «не допомагати власноруч зловмисникам».

    Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «До уваги батьків, які дуже хочуть поділитися фото зі своїми дітьми! Мені приємно бачити щасливі фото дітей, якими діляться батьки у соцмережах. Проте, хочу наголосити на небезпеці такого, здавалося б, «невинного» захоплення. Часто батьки власноруч допомагають зловмисникам», – підкреслив Кулеба.

    Він зауважив, що не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву, позначати місцезнаходження, зазначати прізвище та ім’я дитини.

    «Цю інформацію можуть використати зловмисники та нашкодити вашій дитині!» - попередив Уповноважений президента України з прав дитини.

    Раніше повідомлялося, що українські правоохоронці викрили групу зловмисників у викраденні облікових записів користувачів соціальної мережі Instagram.

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