Кулеба про безвіз із Євросоюзом: Україна має зробити «крок №2»



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Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба

Інтегроване управління кордонами - це наступний крок забезпечення свободи пересування людей та товарів після безвізу, - Дмитро Кулеба

Інтегроване управління кордонами Україна-Європейський Союз має стати наступним після безвізового режиму кроком задля свободи пересування. Про це заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Інтегроване управління кордонами - це наступний крок забезпечення свободи пересування людей та товарів після безвізу. Безвіз був першим кроком, коли нам «відчинили двері». Інтегроване управління кордоном після запровадження в Україні дозволить зробити прохід через ці «двері» максимально комфортним, зручним і безпечним», - сказав Кулеба.

Він уточнив, що йдеться про запровадження найкращих європейських стандартів на кордоні і відкриття додаткових можливостей для пересування людей і товарів.

Кулеба підкреслив, що це не «безвіз-2», а наступний крок після запровадження безвізового режиму, який Україна має зробити, щоб забезпечити свободу пересування.

Нагадаємо, 11 травня 2017 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про скасування віз для короткострокових поїздок (90 на 180 діб) для громадян України при відвідуванні 30 країн ЄС і Шенгенської зони (за виключенням Сполученого Королівства та Ірландії).

Як раніше повідомив Кулеба, сесія Парламентської асамблеї НАТО наступного року пройде у Верховній Раді в Києві.