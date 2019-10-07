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    «Розворот» України від ЄС є неприпустимим та економічно невигідним - Кулеба

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    Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба - «Розворот» України від ЄС є неприпустимим та економічно невигідним - Кулеба
    Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба

    Віцепрем'єр закликав морально бути готовими до того, що «великий сусід» намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку

    Курс України на євроінтеграцію залишається незмінним, і «розворот» в інший бік неприпустимий. Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив на зустрічі з бізнес-спільнотою у понеділок.

    «Цей курс незмінний. Я в цій історії з 16 серпня, коли мене запросили обійняти посаду віцепрем'єр-міністра. З того моменту я у жодній розмові, на жодній зустрічі не чув навіть натяку на те, що ми можемо змінити курс», - підкреслив Кулеба.

    Урядовець наголосив, що нині немає у суспільства запиту на розворот цього курсу, адже у Конституції України чітко прописано, у якому напрямку має рухатися країна.

    Він заяаив, що уряд поставив собі за мету за п‘ять років досягти усіх відповідностей членства в Євросоюзі і рухатиметься до цієї мети. «Я зараз на цій посаді не бачу ризиків цьому», - зазначив Кулеба.

    Віцепрем'єр закликав морально бути готовими до того, що «великий сусід» намагатиметься заважати Україні рухатися в обраному напрямку. Але, на його переконання, усім варто розуміти, що «розворот» курсу України в інший бік є неприпустимим та економічно невигідним.

    Раніше Кулеба наголошувавв, що ЄС теж має продовжувати йти назустріч українським прагненням«Сьогодні багато запитували як я бачу євроінтеграцію. Моя відповідь: інтеграція в Євросоюз є безумовним курсом. Але і ЄС має продовжувати йти назустріч нам, а не чекати нас на кінцевій зупинці. І є у нас спільна тема, що вже незабаром покаже настрої обох сторін: промисловий безвіз», – наголосив він.

    ЄС уряд Дмитро Кулеба
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