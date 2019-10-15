У Раді відбудеться сесія Парламентської асамблеї НАТО



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Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба уточнив, що подія відбудеться у травні наступного року, гроші на неї є

Сесія Парламентської асамблеї НАТО наступного року пройде у Верховній Раді в Києві. Про це заявив у Києві на брифінгу віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

«Станом на зараз наші потреби євроінтеграційні і євроатлантичноінтеграційні враховані, передбачене належне фінансування урядового офісу з європейської та євроатлантичної інтеграції, передбачені кошти на проведення унікальної події, яка відбудеться в травні наступного року - сесії ПА НАТО в Україні, в Києві, у Верховній Раді. На це теж гроші є. І крім того, євроінтеграція знаходиться в частинах фінансування, передбачених для конкретних міністерств - там теж гроші на це є», - сказав він, коментуючи витрати на євроатлантичну інтеграцію, передбачені у державному бюджеті 2020 року.

Раніше Кулеба повідомив, що з 30 по 31 жовтня з візитом в Україні перебуватиме Північноатлантична рада.